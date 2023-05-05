«Росэнергоатом»: вывозить сотрудников Запорожской АЭС не планируется
Вывозить сотрудников Запорожской АЭС куда-либо не планируется, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, сообщает «МК».
По его словам, в концерне не располагают информацией, которая позволила бы оценить ситуацию в контексте решения временно исполняющего обязанности главы Запорожской области Евгения Балицкого по вывозу в более безопасные районы жителей отдельных населенных пунктов региона.
Представитель «Росэнергоатома» также отметил, что станция продолжает работать в штатном режиме.
«Инспекторы Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на ней продолжают работать в прежнем формате», - добавил Карчаа.
Ранее ФСБ предотвратила покушение агентов разведки Украины на руководство Запорожской АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru