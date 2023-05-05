«Росэнергоатом»: вывозить сотрудников Запорожской АЭС не планируется

По его словам, в концерне не располагают информацией, которая позволила бы оценить ситуацию в контексте решения временно исполняющего обязанности главы Запорожской области Евгения Балицкого по вывозу в более безопасные районы жителей отдельных населенных пунктов региона.

Представитель «Росэнергоатома» также отметил, что станция продолжает работать в штатном режиме.

«Инспекторы Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на ней продолжают работать в прежнем формате», - добавил Карчаа.

Ранее ФСБ предотвратила покушение агентов разведки Украины на руководство Запорожской АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

