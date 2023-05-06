Рогов: Вывоз жителей Запорожской области идет на добровольной основе

Ранее врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 городов и сел близ линии фронта частично переместят. Разместить население Запорожья уже готовы Крым и Ростовская область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Вывоз осуществляется на добровольных началах и призван спасти жизни наших земляков. Ни о какой всеобщей принудительной эвакуации населения речи не идет», — цитирует Рогова РИА Новости.

Глава пророссийского движения подчеркнул, что это необходимая мера.

