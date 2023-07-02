Запорожье и ЗАЭС. Названы направления второго контрнаступления Украины
В России эксперты указывают направления второй волны украинского контрнаступления – два направления на Запорожье и Запорожская АЭС.
Украинские войска в Запорожской области готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Он может начаться в любой момент.
Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал НСН подробнее о направлениях, на которых идут основные бои в Запорожье, подчеркнув, что ВСУ не удается достичь целей контрнаступления.
«Так, в городе Запорожье и в ближайшем пригороде были попадания по местам скопления живой силы противника, боеприпасов и техники, которая уже была подготовлена для переброски на запорожский фронт. По сути, они вскрыли свои позиции. На ореховском направлении по линии Новоданиловка-Работино, в районе Времевского выступа столкновения были, но качественно везде отрабатывала наша артиллерия, а при необходимости и авиация – фронтовая и штурмовая. Уничтоженная техника ВСУ исчисляется более чем десятки единиц. Максимальные успехи врага составляли полтора километра, на данный момент они немного сократились», - заключил собеседник НСН.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР, для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия.
«По моим данным, бои на самом деле не прекратились. Противник пытается прогрызть оборону на обоих участках наступления – на Времевском выступе и на Ореховском направлении... Я полагаю, что в ближайшее время он либо нанесет сильный удар на одном из указанных направлений с крупной массой бронетехники, либо атакует на каком-то третьем участке. Это может быть попытка десантирования через Днепр, сузившегося после спуска Каховского водохранилища, либо атака в районе Донецка, либо на Запорожском фронте в районе Угледара, как вариант. Главные свои резервные силы противник еще в дело не ввел», - предположил Стрелков.
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» украинского контрнаступления еще впереди, но не объяснил, что конкретно имел в виду.
«Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят всё», - заявил он газете Financial Times.
На этом фоне Москва вновь предупреждает мировое сообщество о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. Эксперты отмечают, что Киев может попытаться захватить станцию или устроить взрыв, который «заразит» всю Европу.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что вызывает озабоченность контрнаступление украинской армии на данном направлении.
«Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен, чем раньше», - добавил глава МАГАТЭ.
Доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в интервью НСН признался, что удивлен спокойствию мирового сообщества относительно ситуации вокруг ЗАЭС.
«Шесть блоков, которые весят миллионы тонн. Как их передвинуть? Это очень опасная ситуация. Никто не реагирует на эту ситуацию. Самая опасный объект ЗАЭС – это хранилище с отработавшим ядерным топливом. Украинцы сэкономили везде, хранилище без крыши, все под открытым небом. Неужели нельзя рассчитать риски, провести какое-то мероприятие на эту тему?» - задался вопросом эксперт.
Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН призвал ВС РФ усилить оборону Энергодара и Запорожской АЭС, чтобы быть готовыми ко всему.
«Оборону Энергодара и Запорожской АЭС стоит, безусловно, укреплять. Охрану станции нужно усилить. Это один из основных объектов, который подлежит усиленной охране и обороне. Допустить ВСУ туда нельзя», - сказал Болдырев.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский согласился, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил страны развивается «медленнее», чем он желал бы и не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии.
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