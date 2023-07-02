Запорожье и ЗАЭС. Названы направления второго контрнаступления Украины

Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал НСН подробнее о направлениях, на которых идут основные бои в Запорожье, подчеркнув, что ВСУ не удается достичь целей контрнаступления.

«Так, в городе Запорожье и в ближайшем пригороде были попадания по местам скопления живой силы противника, боеприпасов и техники, которая уже была подготовлена для переброски на запорожский фронт. По сути, они вскрыли свои позиции. На ореховском направлении по линии Новоданиловка-Работино, в районе Времевского выступа столкновения были, но качественно везде отрабатывала наша артиллерия, а при необходимости и авиация – фронтовая и штурмовая. Уничтоженная техника ВСУ исчисляется более чем десятки единиц. Максимальные успехи врага составляли полтора километра, на данный момент они немного сократились», - заключил собеседник НСН.