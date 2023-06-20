Минобороны Украины признало трудности с наступлением ВСУ в Запорожье

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о трудностях в контрнаступлении ВСУ на запорожском направлении. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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Маляр отметила, что украинские подразделения ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля. Она призвала не оценивать эффективность контрнаступления по количеству взятых населенных пунктов.

«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с сопротивлением врага», - подчеркнула представитель Минобороны страны.

ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленную российскую оборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, украинской армии предстоит «трудный путь», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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