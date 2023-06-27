Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил уточнённые данные о потерях Вооруженных силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления, сообщает пресс-служба Кремля.

«Один к десяти в нашу пользу»: Путин оценил потери ВСУ в ходе контрнаступления

На встрече с военнослужащими Минобороны он рассказал, что с 4 июня украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин.

«Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности», - добавил глава государства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что причиной медленного контрнаступления ВСУ являются заминированные территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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