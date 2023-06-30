Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его бесят слова о медленных темпах контрнаступления. В этом он признался в беседе с Washington Post.

«Это меня бесит», - сказал он на фоне замечаний военных аналитиков и политологов о том, что ВСУ наступают не такими темпами, как ожидалось.

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21 июня президент Украины Владимир Зеленский согласился, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил страны развивается «медленнее», чем он желал бы.

При этом, как выразился Зеленский, «контрнаступление - это не голливудский фильм». Исходя из этого, не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, подчеркнул он.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что получил уточненные данные о потерях Вооруженных силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. На встрече с военнослужащими Минобороны он рассказал, что с 4 июня украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин, передает «Радиоточка НСН».

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