Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его бесят слова о медленных темпах контрнаступления. В этом он признался в беседе с Washington Post.

«Это меня бесит», - сказал он на фоне замечаний военных аналитиков и политологов о том, что ВСУ наступают не такими темпами, как ожидалось.