Рогов заявил о взрывах в Запорожье
В подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Запорожье громко!» - написал Рогов, отметив, что в городе прозвучал «объемный взрыв».
По словам Рогова, всего в Запорожье прозвучало два взрыва. В ближайшем пригороде - не менее пяти взрывов, уточнил он.
Рогов ранее предупредил, что Украина рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он допустил, что Киев нанесет ракетный удар по объекту, устроит теракт или попытается захватить станцию, передает «Радиоточка НСН».
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