«Яркая игра»? Эксперты в России назвали направления контрнаступления ВСУ и предупредили о вбросах
Военные эксперты в России считают, что Украина может предпринять контрнаступление с атакой на приграничные регионы России и предупредили о ярких информационных вбросах.
Украинская армия пока не может начать контрнаступление на восточном направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете Yomiuri.
«Без танков, артиллерии и [реактивных систем залпового огня] HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», — отметил глава государства.
Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
«Предполагаю, что противник почти наверняка нанесет удар на южном фронте, для него это наиболее важное и удобное направление. Я думаю, они будут наступать на Запорожском направлении.
Также противник может предпринять наступательные отвлекающие операции в направлении непосредственно территорий РФ, территорий Белгородской, Курской, Брянской областей. Вряд ли это будут серьезные наступательные операции с целью глубоких ударов на нашу территорию, скорее, для сковывания наших войск перед своим большим наступлением... Противник через 3-4 недели будет обладать инициативой»,- предупредил он.
Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
«Южное направление самое опасное с точки зрения перерезания сухопутного коридора в Крым, это и есть Запорожское направление. Я думаю, что украинское командование будет всячески скрывать и дезинформировать наше командование. Если действительно они перебрасывают, надо ориентироваться не на сообщения общественников, а на реакцию нашего Генштаба. Сейчас идет так называемая функельшпиль – в переводе с немецкого «яркая игра», намеренный вброс ложной информации, как бы утечка информации, чтобы дезинформировать. Разнообразные вбросы со стороны Украины этим и являются», - сказал собеседник НСН.
По его словам, необходимо отслеживать переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, именно такие маневры могут говорить о подготовке наступления.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России известно о подготовке Киева к наступательной операции, сообщает РИА Новости. «Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», - сказал Медведев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 382 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+12 544 / сут.
- СМИ: Артиллерия РФ ударила по скоплению техники ВСУ под Херсоном
- «Яркая игра»? Эксперты в России назвали направления контрнаступления ВСУ и предупредили о вбросах
- Медведев признался в изменении отношения к видеопиратству
- Боррель считает, что визит Си Цзиньпина в Москву сократил риск ядерной войны
- Пригожин: После контракта с ЧВК «Вагнер» помиловали более 5 тысяч заключенных
- В России госпитализировали 1 373 человека с коронавирусом за сутки
- Медведев законодательно предложил лишить иноагентов доходов в России
- Полиция нашла тайник с боеприпасами в сельской гостинице под Херсоном
- Российское посольство заявило о «подчеркнуто русофобской» позиции Испании
- На юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru