«Яркая игра»? Эксперты в России назвали направления контрнаступления ВСУ и предупредили о вбросах

Военные эксперты в России считают, что Украина может предпринять контрнаступление с атакой на приграничные регионы России и предупредили о ярких информационных вбросах.

Украинская армия пока не может начать контрнаступление на восточном направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете Yomiuri.

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«Без танков, артиллерии и [реактивных систем залпового огня] HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», — отметил глава государства.

Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.

«Предполагаю, что противник почти наверняка нанесет удар на южном фронте, для него это наиболее важное и удобное направление. Я думаю, они будут наступать на Запорожском направлении.

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Также противник может предпринять наступательные отвлекающие операции в направлении непосредственно территорий РФ, территорий Белгородской, Курской, Брянской областей. Вряд ли это будут серьезные наступательные операции с целью глубоких ударов на нашу территорию, скорее, для сковывания наших войск перед своим большим наступлением... Противник через 3-4 недели будет обладать инициативой»,- предупредил он.

Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.

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«Южное направление самое опасное с точки зрения перерезания сухопутного коридора в Крым, это и есть Запорожское направление. Я думаю, что украинское командование будет всячески скрывать и дезинформировать наше командование. Если действительно они перебрасывают, надо ориентироваться не на сообщения общественников, а на реакцию нашего Генштаба. Сейчас идет так называемая функельшпиль – в переводе с немецкого «яркая игра», намеренный вброс ложной информации, как бы утечка информации, чтобы дезинформировать. Разнообразные вбросы со стороны Украины этим и являются», - сказал собеседник НСН.

По его словам, необходимо отслеживать переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, именно такие маневры могут говорить о подготовке наступления.

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Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России известно о подготовке Киева к наступательной операции, сообщает РИА Новости. «Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», - сказал Медведев.


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ФОТО: Министерство обороны Украины
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