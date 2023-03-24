«Цель - Днепр»: Экс-главком Сухопутных войск РФ назвал условия для торга с Украиной

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для достижения целей СВО нужно выбросить всех иностранных военных, создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать или применять иные виды оружия, работающего на средних и коротких дистанциях. Также он заявил, что «если до Киева надо дойти, значит, до Киева надо идти, если до Львова – то до Львова, чтобы истребить эту заразу». Болдырев согласен с тем, что России нужно захватить как можно больше земель противника.

«В конфликте участвуют от трех тысяч военных НАТО. Запад больше воюет деньгами, оружием – это основное. Для того чтобы нам добиться победы, нужно идти далеко. Есть две цели в войнах: захват прилегающих к границам земель и их присоединения, вторая – захват как можно больше земель противника. Тогда можно начинать торг. Киев может заставить капитулировать разгром группировок, захват территории и ничего другое. Деньги им дают, оружие тоже. Если мы будем топтаться на месте, то они могут воевать до бесконечности. Любое топтание на месте и бездействие смертельно опасно», - сказал Болдырев.