«Цель - Днепр»: Экс-главком Сухопутных войск РФ назвал условия для торга с Украиной
России нужно занять как можно больше территорий противника, сказал НСН Владимир Болдырев.
Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что российским войскам нужно занять как можно больше украинских земель, чтобы заставить сесть за стол переговоров киевские власти.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для достижения целей СВО нужно выбросить всех иностранных военных, создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать или применять иные виды оружия, работающего на средних и коротких дистанциях. Также он заявил, что «если до Киева надо дойти, значит, до Киева надо идти, если до Львова – то до Львова, чтобы истребить эту заразу». Болдырев согласен с тем, что России нужно захватить как можно больше земель противника.
«В конфликте участвуют от трех тысяч военных НАТО. Запад больше воюет деньгами, оружием – это основное. Для того чтобы нам добиться победы, нужно идти далеко. Есть две цели в войнах: захват прилегающих к границам земель и их присоединения, вторая – захват как можно больше земель противника. Тогда можно начинать торг. Киев может заставить капитулировать разгром группировок, захват территории и ничего другое. Деньги им дают, оружие тоже. Если мы будем топтаться на месте, то они могут воевать до бесконечности. Любое топтание на месте и бездействие смертельно опасно», - сказал Болдырев.
Собеседник НСН отметил, что на занимаемых сейчас рубежах вынудить Киев сдаться невозможно.
«Если стоять на занимаемых рубежах, то маловероятно, что мы вынудим их сдаться. Ближайшая задача – Днепр, надо занять все левобережье», - резюмировал Болдырев.
Ранее Владимир Болдырев заявил в эфире НСН, что размещение Польшей у границ с Калининградской областью РСЗО HIMARS не является экстраординарным событием, требующим дополнительного ответа Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры
- Турпоток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный
- Саакашвили обвинил Россию в его отравлении
- Актер из «Универа» Гогунский попрощался с Европой в своей новой песне
- В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
- На Украине арестовали активы жены Медведчука
- Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
- В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
- Памятник Горькому снесли в Одессе
- СМИ: Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru