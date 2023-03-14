«Цель – дезинформировать»: Военный аналитик назвал признаки контрнаступления ВСУ
Владимир Прохватилов сказал в эфире НСН, что сейчас нет достоверной информации, в каком направлении идет переброска украинских войск, но есть признаки, по которым можно распознать наступление.
Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев начал перебрасывать на Запорожское направление боевую авиацию. Прохватилов отметил, что эта информация может быть вбросом со стороны Украины, а также призвал не ориентироваться на переброс авиации.
«Южное направление самое опасное с точки зрения перерезания сухопутного коридора в Крым, это и есть Запорожское направление. Я думаю, что украинское командование будет всячески скрывать и дезинформировать наше командование. Если действительно они перебрасывают, надо ориентироваться не на сообщения общественников, а на реакцию нашего Генштаба. Сейчас идет так называемая функельшпиль – в переводе с немецкого «яркая игра», намеренный вброс ложной информации, как бы утечка информации, чтобы дезинформировать. Разнообразные вбросы со стороны Украины этим и являются», - сказал собеседник НСН.
По его словам, необходимо отслеживать переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, именно такие маневры могут говорить о подготовке наступления.
«Пока нет достоверной информации, в каком направлении идет переброска украинских войск, авиации и так далее. Я не думаю, что именно стягивание авиации играет большую роль, главное отслеживать переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, тех же HIMARS. Авиация будет нужна уже для поддержки наступающих войск, наши системы ПВО не дадут авиации что-то эффективное сделать», - объяснил он.
Киев собрал 40-тысячную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, чтобы в апреле начать наступление на юг региона, заявил ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН. Он отметил, что для ВСУ настала очередь идти в наступление. По словам Стрелкова, украинское командование дождется, когда военные освоят поставленную западную технику, а потом отдаст приказ о наступлении.
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