«Цель – дезинформировать»: Военный аналитик назвал признаки контрнаступления ВСУ

Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев начал перебрасывать на Запорожское направление боевую авиацию. Прохватилов отметил, что эта информация может быть вбросом со стороны Украины, а также призвал не ориентироваться на переброс авиации.

«Южное направление самое опасное с точки зрения перерезания сухопутного коридора в Крым, это и есть Запорожское направление. Я думаю, что украинское командование будет всячески скрывать и дезинформировать наше командование. Если действительно они перебрасывают, надо ориентироваться не на сообщения общественников, а на реакцию нашего Генштаба. Сейчас идет так называемая функельшпиль – в переводе с немецкого «яркая игра», намеренный вброс ложной информации, как бы утечка информации, чтобы дезинформировать. Разнообразные вбросы со стороны Украины этим и являются», - сказал собеседник НСН.

По его словам, необходимо отслеживать переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, именно такие маневры могут говорить о подготовке наступления.