«Важная цель»: Удары ВСУ по нефтестанции нужны Киеву для пиара

Киев может считать, что эта станция снабжает российские войска горюче-смазочными материалами, сказал НСН доктор военных наук Константин Сивков.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в беседе с НСН, что атаки ВСУ на нефтестанцию «Новозыбков» связаны с пиаром.

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Беспилотники атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в четвертый раз за несколько дней. Сегодня с беспилотника был сброшен боеприпас. В результате взрыва никто не пострадал.

«Это нефтяной объект и для них это важная цель. Может у них нет достоверной информации, что объект не работает. Может быть, считают, что эта станция имеет большое значение в снабжении наших войск горюче-смазочными материалами. Потом объявят у себя, что разрушили важный объект», - сказал Сивков.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

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ФОТО: кадр из видео
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