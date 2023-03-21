«Важная цель»: Удары ВСУ по нефтестанции нужны Киеву для пиара

Беспилотники атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Дружба» в четвертый раз за несколько дней. Сегодня с беспилотника был сброшен боеприпас. В результате взрыва никто не пострадал.

«Это нефтяной объект и для них это важная цель. Может у них нет достоверной информации, что объект не работает. Может быть, считают, что эта станция имеет большое значение в снабжении наших войск горюче-смазочными материалами. Потом объявят у себя, что разрушили важный объект», - сказал Сивков.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

