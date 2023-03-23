СМИ: Потери Украины могут ограничить ее успех при попытках наступления

Отмечается, что чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем больше вероятность того, что поддержка Киева со стороны союзников будет ослабевать.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире канала «Россия 1» заявлял, что численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР пока не позволяет им начать контратаку. Он отметил, что у ВСУ еще не сформированы «ударные кулаки» и бронегруппы, о чем заявляет Киев, сообщает НСН.

