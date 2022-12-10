Ядерный Армагеддон. США через Украину провоцируют Россию на третью мировую войну
Если США будут поддерживать Украину для победы над Россией, возможна третья мировая война. Москва сдерживается.
США не нужна победа киевского режима в конфликте на Украине, так как это может привести к ядерной войне с Россией. Цели Киева — полностью вернуть украинские территории — больше не совпадают с целями Соединенных Штатов. Как пишет Кларк, Россия предупредила, что может задействовать ядерное оружие для своей защиты, а США хотят этого избежать. Об этом пишет аналитик Брайан Кларк в своей статье для 19FortyFive.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, в качестве ответно-встречного удара, сообщает ТАСС. На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что угроза ядерной войны возрастает, однако Москва не намерена применять ядерное оружие ни первой, ни второй.
«Американское ядерное оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Россия никому своё ядерное оружие не передавала и не передаёт, но будет применять все имеющиеся средства для защиты своих союзников», - добавил российский лидер.
Захарова прокомментировала слова Нуланд о том, что РФ не стала применять ядерное оружие на Украине из-за предупреждений Запада
Россия бросает вызов монополии США, которые после окончания холодной войны начали злоупотреблять своим влиянием. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Полковник в отставке отметил, что сейчас мир не находится в состоянии глобального конфликта. Однако США фактически «напросятся на Армагеддон», если пошлют РФ сигнал, «что собираются что-то предпринять с ядерным оружием».
При этом Путин и ранее подчеркивал, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе украинского конфликта, который поддерживают США.
«Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного», - заявил президент.
Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что власти России — не варвары, чтобы наносить ядерный удар по Украине, так как жертвы будут в основном среди мирных.
«Ни с военной, ни с политической точки зрения, а чисто с человеческой: никаких ядерных ударов по Украине наносить нельзя. Если кто-то об этом говорит, то он или не понимает, либо у него с головой что-то там… Ядерный удар – это гибель огромного количества мирных людей, мы что, варвары? От ядерных ударов погибнут примерно 90% мирных жителей и, может, 10% военнослужащих, потому что они лучше защищены», — сказал Соболев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое неядерное столкновение между ядерными державами может перерасти в ядерную войну, сообщает ТАСС. Он напомнил о совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые в июне 2021 года указали, что в ядерной войне не будет победителей, поэтому ее нельзя развязывать.
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