Ядерный Армагеддон. США через Украину провоцируют Россию на третью мировую войну

Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что власти России — не варвары, чтобы наносить ядерный удар по Украине, так как жертвы будут в основном среди мирных.

«Ни с военной, ни с политической точки зрения, а чисто с человеческой: никаких ядерных ударов по Украине наносить нельзя. Если кто-то об этом говорит, то он или не понимает, либо у него с головой что-то там… Ядерный удар – это гибель огромного количества мирных людей, мы что, варвары? От ядерных ударов погибнут примерно 90% мирных жителей и, может, 10% военнослужащих, потому что они лучше защищены», — сказал Соболев.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое неядерное столкновение между ядерными державами может перерасти в ядерную войну, сообщает ТАСС. Он напомнил о совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые в июне 2021 года указали, что в ядерной войне не будет победителей, поэтому ее нельзя развязывать.

