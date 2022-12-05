СМИ: США призывают Зеленского смириться с потерей Крыма

Как сообщила преподаватель Школы международных исследований Джона Хопкинса Йозеф Иоффе, администрация президента США дала ему понять, что пора заканчивать кровопролитие и садиться за стол переговоров. Эксперт считает, что американский лидер Джо Байден вынужден сдерживать украинский режим, чтобы противостояние Москвы и Вашингтона не переросло в полномасштабный конфликт.

Крупные державы понимают опасность ядерной войны, отмечает Иоффе. При этом США не могут полностью отказаться от поддержки Киева, даже, несмотря на то, что внутри страны растут оппозиционные настроения, а в Европе накапливается усталость от конфликта.

Как отметил эксперт, стратегические реалии складываются против Киева. В скором времени Украину вынудят пойти на уступки Москве. Одним из компромиссов может стать Крым.

Президент России Владимир Путин применит маломощное ядерное оружие, если Владимир Зеленский нападет на Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

