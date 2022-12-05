СМИ: США призывают Зеленского смириться с потерей Крыма
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует опасаться западных «друзей», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Time.
Как сообщила преподаватель Школы международных исследований Джона Хопкинса Йозеф Иоффе, администрация президента США дала ему понять, что пора заканчивать кровопролитие и садиться за стол переговоров. Эксперт считает, что американский лидер Джо Байден вынужден сдерживать украинский режим, чтобы противостояние Москвы и Вашингтона не переросло в полномасштабный конфликт.
Крупные державы понимают опасность ядерной войны, отмечает Иоффе. При этом США не могут полностью отказаться от поддержки Киева, даже, несмотря на то, что внутри страны растут оппозиционные настроения, а в Европе накапливается усталость от конфликта.
Как отметил эксперт, стратегические реалии складываются против Киева. В скором времени Украину вынудят пойти на уступки Москве. Одним из компромиссов может стать Крым.
Президент России Владимир Путин применит маломощное ядерное оружие, если Владимир Зеленский нападет на Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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