Захарова прокомментировала слова Нуланд о том, что РФ не стала применять ядерное оружие на Украине из-за предупреждений Запада
Заявление заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о том, что Москва не стала прибегать к применению ядерного оружия на Украине из-за «предупреждений» Запада, являются попыткой свалить с больной головы на здоровую, сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва неоднократно заявляла о недопустимости ядерной войны. Так дипломат прокомментировала слова Нуланд о том, что российский лидер Владимир Путин решил не прибегать к использованию ядерного оружия якобы из-за «жестких предупреждений» со стороны других государств.
«Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и «мозговые центры» раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жестких предупреждений" (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)», — сказала Захарова.
Ранее стало известно, что Россия и США согласовывают приезд в Москву заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд. Вероятность визита дипломата высока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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