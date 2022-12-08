Шольц: Россия не угрожает миру ядерным оружием
Россия не угрожает миру применением ядерного оружия, в свою очередь Германия готова обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.
Глава немецкого правительства отметил, что угроза ядерной эскалации снизилась. По словам Шольца, этому способствовали диалог с Китаем и странами Группы двадцати.
Кроме того, канцлер Германии подчеркнул, что готов вести переговоры с Россией о контроле над вооружениями в Европе.
«Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось», — указывает Deutschlandfunk.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о нарастающей угрозе ядерной войны, напоминает RT. Глава государства подчеркнул, что РФ рассматривает оружие массового поражения как средство защиты и не собирается «размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру».
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