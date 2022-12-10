Американский полковник в отставке заявил о риске США «напроситься на Армагеддон»
Россия бросает вызов монополии США, которые после окончания холодной войны начали злоупотреблять своим влиянием. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам офицера, Вашингтону довольно долго сходило с рук использование его единоличной власти.
«На мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: "Мы не позволим вам больше нас третировать"», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
Полковник в отставке отметил, что сейчас мир не находится в состоянии глобального конфликта. Однако США фактически «напросятся на Армагеддон», если пошлют РФ сигнал, «что собираются что-то предпринять с ядерным оружием».
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