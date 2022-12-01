Военный эксперт: Россия может победить Украину за месяц без ядерного оружия

Он отметил, что Россия еще не применяла вооружения и способ ведения боевых действий, которые позволили бы ей выполнить все задачи спецоперации за месяц. При этом Сивков указал, что для применения ядерного оружия у России нет никаких оснований.

«Россия еще не применяла массу вооружений и способ ведения войны, который позволяет достигать решительных побед. Россия может применить это оружие, эти способы ведения войны и достичь победы в течение трех-четырех месяцев, даже месяца. Но для того, чтобы Россия применила ядерное оружие, нет никаких оснований», - резюмировал Сивков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ядерный удар приведет к огромному количеству смертей среди мирного населения. Он подчеркивал, что власти России не варвары, чтобы его наносить.

