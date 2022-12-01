Военный эксперт: Россия может победить Украину за месяц без ядерного оружия
До применения ядерного оружия из-за Крыма дело не дойдет - для этого пока нет оснований, предположил в эфире НСН Константин Сивков.
До применения ядерного оружия из-за Крыма дело не дойдет: провести серьезную военную кампанию там Киев не может, а Россия пустила в ход еще не все имеющиеся средства, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с НСН.
Накануне бывший офицер армии США Брент Иствуд заявил, что президент РФ Владимир Путин применит маломощное ядерное оружие, если Владимир Зеленский нападет на Крым. При этом он отметил, что для армии и ВМФ Украины нападение на Крым было бы сложным, и, возможно, Россия смогла бы помешать его осуществлению, не прибегая к применению ядерного оружия.
«В настоящее время военно-стратегических предпосылок для атак на Крым со стороны ВСУ нет абсолютно никаких. Единственное, что они могут сделать – это обстреливать ракетами», - предположил Сивков.
Он отметил, что Россия еще не применяла вооружения и способ ведения боевых действий, которые позволили бы ей выполнить все задачи спецоперации за месяц. При этом Сивков указал, что для применения ядерного оружия у России нет никаких оснований.
«Россия еще не применяла массу вооружений и способ ведения войны, который позволяет достигать решительных побед. Россия может применить это оружие, эти способы ведения войны и достичь победы в течение трех-четырех месяцев, даже месяца. Но для того, чтобы Россия применила ядерное оружие, нет никаких оснований», - резюмировал Сивков.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ядерный удар приведет к огромному количеству смертей среди мирного населения. Он подчеркивал, что власти России не варвары, чтобы его наносить.
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