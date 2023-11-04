Ядерное доминирование: Россия опередила конкурентов по опасным вооружениям

«Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы», - сказал он РИА Новости.

При этом 18 октября США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее в Госдепартаменте США назвали решение России отозвать ратификацию договора способом усилить давление на Соединенные Штаты и другие государства для того, чтобы прекратить поставки оружия Украине. Также там указали на опасность подобного шага.