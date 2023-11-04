Ядерное доминирование: Россия опередила конкурентов по опасным вооружениям
Впервые Россия превзошла страны-конкуренты в сфере ядерного оружия. Однако, применить его, вероятнее всего, соберутся другие государства.
Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, это произошло впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, отметил он в выступлении на марафоне «Знание».
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о тренировке стратегических ядерных сил сдерживания.
К тренировке привлекли мобильную установку «Ярс», атомную подводную лодку и 2 стратегических ракетоносца. Также состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.
Таким образом ВС РФ отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
В этот же день Совет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
После заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия получила предложение от США о продолжении диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности.
«Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы», - сказал он РИА Новости.
При этом 18 октября США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ранее в Госдепартаменте США назвали решение России отозвать ратификацию договора способом усилить давление на Соединенные Штаты и другие государства для того, чтобы прекратить поставки оружия Украине. Также там указали на опасность подобного шага.
В докладе межпартийной комиссии конгресса США вообще говорится о том, что американские ядерные силы плохо готовы к возможному конфликту с Россией и Китаем, им необходимы количественные и структурные изменения, передает РИА Новости.
По мнению законодателей, в ситуации, когда атомные арсеналы двух стран окажутся на уровне, одинаковом с Соединенными Штатами, запланированная ядерная модернизация «необходима, но недостаточна».
Но Россия не единственная страна, с которой США меряется своим ядерным потенциалом. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству американского правительства и ядерной войне с Ираном, сообщил в своей программе в соцсети Х журналист из США Такер Карлсон. По его словам, эта война приведет к использованию ядерного оружия.
Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН допустил ядерную войну на Ближнем Востоке, если в палестино-израильский конфликт вмешается Иран.
«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - вспомнил политолог.
При этом президент РФ Владимир Путин отказался понижать ядерный порог в российской военной доктрине: «А зачем?».
По словам президента РФ, сейчас нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства, а ядерный удар по России неприемлем для других стран: «В ответно-встречном ударе появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется».
Глава государства также сообщил об успешном последнем испытании ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и о том, что фактически закончены работы над «Сарматом».
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН отметил, что комплекс является уникальной системой ракетных войск стратегического назначения. Его преимущество в том, что он позволяет атаковать с двух направлений – через весь Северный и Южный полюс. Ни у кого такого больше нет, цитирует эксперта «Радиоточка НСН».
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