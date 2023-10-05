Шаман пообещал россиянам, что ядерной войны не будет

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол сообщил, что ядерной войны не будет. Он приехал в Москву, где провел обряд в поддержку участников военной операции на Украине, передает РИА Новости.

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Шаман также рассказал, как может закончиться российско-украинский конфликт. По его мнению, ожидать ядерной войны не стоит, а если кто-то и применит ядерное оружие, то российские ракеты накроют весь мир.

Допчун-оол утверждает, что для завершения конфликта нужны переговоры. Во время проведения обряда шаман призвал счастье и благополучие российскому народу.


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ФОТО: РИА Новости
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