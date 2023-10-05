Шаман пообещал россиянам, что ядерной войны не будет

Шаман также рассказал, как может закончиться российско-украинский конфликт. По его мнению, ожидать ядерной войны не стоит, а если кто-то и применит ядерное оружие, то российские ракеты накроют весь мир.

Допчун-оол утверждает, что для завершения конфликта нужны переговоры. Во время проведения обряда шаман призвал счастье и благополучие российскому народу.



