Шаман пообещал россиянам, что ядерной войны не будет
5 октября 202315:37
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол сообщил, что ядерной войны не будет. Он приехал в Москву, где провел обряд в поддержку участников военной операции на Украине, передает РИА Новости.
Шаман также рассказал, как может закончиться российско-украинский конфликт. По его мнению, ожидать ядерной войны не стоит, а если кто-то и применит ядерное оружие, то российские ракеты накроют весь мир.
Допчун-оол утверждает, что для завершения конфликта нужны переговоры. Во время проведения обряда шаман призвал счастье и благополучие российскому народу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru