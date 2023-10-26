«Хрен им!»: Россия отработала ответный ядерный удар по противнику

«Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы», - сказал он РИА Новости.

При этом 18 октября США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее в Госдепартаменте США назвали решение России отозвать ратификацию договора способом усилить давление на Соединенные Штаты и другие государства для того, чтобы прекратить поставки оружия Украине. Также там указали на опасность подобного шага.

6 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) еще не означает намерения провести такие испытания.

По его словам, раз США не ратифицировали ДВЗЯИ, то и Россия отменит ее.

«Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали. Американцы не ратифицировали. И чтобы привести к общему знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации…Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний»,— утверждает представитель Кремля.

А 5 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба "Валдай" заявил об отсутствии необходимости понижения ядерного порога.

"Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется", - указал российский лидер.

В июне Владимир Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они знают об этом. По его словам, НАТО все время склоняет Россию, чтобы она сокращала такое оружие.

«Они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им, как у нас в народе говорят», - сказал Путин на ПМЭФ.

Путин также считает, что наличие ядерного оружия - это «конкурентное преимущество» страны.