«Хрен им!»: Россия отработала ответный ядерный удар по противнику
Президент России и верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин накануне провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. До этого подобные учения провели и в США.
Президент России и верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин накануне неожиданно провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
В Кремле отчитались, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» был произведен с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Также в рамках учений с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева».
Участвовали также самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что стратегические ядерные силы (СЯС) России отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
В этот же день Совет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
После заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия получила предложение от США о продолжении диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности.
«Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы», - сказал он РИА Новости.
При этом 18 октября США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ранее в Госдепартаменте США назвали решение России отозвать ратификацию договора способом усилить давление на Соединенные Штаты и другие государства для того, чтобы прекратить поставки оружия Украине. Также там указали на опасность подобного шага.
6 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) еще не означает намерения провести такие испытания.
По его словам, раз США не ратифицировали ДВЗЯИ, то и Россия отменит ее.
«Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали. Американцы не ратифицировали. И чтобы привести к общему знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации…Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний»,— утверждает представитель Кремля.
А 5 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба "Валдай" заявил об отсутствии необходимости понижения ядерного порога.
"Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется", - указал российский лидер.
В июне Владимир Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они знают об этом. По его словам, НАТО все время склоняет Россию, чтобы она сокращала такое оружие.
«Они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им, как у нас в народе говорят», - сказал Путин на ПМЭФ.
Путин также считает, что наличие ядерного оружия - это «конкурентное преимущество» страны.
Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, в 2000-м ратифицировала. США подписали, но так и не ратифицировали договор. Обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний.
Также в июне Вашингтон объявил о новых контрмерах в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией (ДСНВ). Информация была размещена на сайте Госдепартамента.
Так, США больше не будут предоставлять России данные о своих ядерных силах, которые до этого практически ежедневно предоставлялись. Речь идет о статусе и дисклокации вооружений, включая ракеты и пусковые установки.
Новшества коснутся и телеметрических данных о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Информация об этом теперь также не будет поступать в Москву.
Ранее Россия и США уведомляли друг друга о перемещениях своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок, а также обменивались данными о развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках.
В феврале президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.
«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.
Он также напомнил об истечении сроков применения отдельных видов ядерных боеприпасов в США.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что это вынужденная мера Москвы на фоне того, что западные страны давно подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия.
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