Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
США намерены модернизировать ядерную бомбу В61, говорится в заявлении Пентагона.
«Соединенные Штаты намерены выпускать современный вариант ядерной бомбы свободного падения B61, получивший обозначение B61-13», - цитирует ТАСС сообщение американского военного ведомства.
Конгрессмены США ранее призвали нарастить ядерный арсенал на случай войны с Россией и Китаем. Парламентарии констатировали, что американские стратегические силы не готовы к глобальному конфликту.
В России 25 октября прошла тренировка стратегических ядерных сил сдерживания. К учениям привлекли наземные, морские и авиационные силы. Состоялись пуски баллистических и крылатых ракет, напоминает «Радиоточка НСН».
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