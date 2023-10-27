Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61

«Соединенные Штаты намерены выпускать современный вариант ядерной бомбы свободного падения B61, получивший обозначение B61-13», - цитирует ТАСС сообщение американского военного ведомства.

Конгрессмены США ранее призвали нарастить ядерный арсенал на случай войны с Россией и Китаем. Парламентарии констатировали, что американские стратегические силы не готовы к глобальному конфликту.

В России 25 октября прошла тренировка стратегических ядерных сил сдерживания. К учениям привлекли наземные, морские и авиационные силы. Состоялись пуски баллистических и крылатых ракет, напоминает «Радиоточка НСН».

