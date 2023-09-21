Саудовский принц: Применившая ядерное оружие страна вступит в войну со всем миром

«Мир не может стать свидетелем еще одной Хиросимы. Если мир увидит гибель 100 тысяч человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром», — указал политик в интервью Fox News.

Саудовский принц подчеркнул, что если какое-то из государств получит ядерное оружие, «это плохо». По словам бен Салмана, в случае получения Ираном ядерного вооружения Саудовская Аравия пойдет на аналогичный шаг для «уравновешивания сил», пишет RT.

