Саудовский принц: Применившая ядерное оружие страна вступит в войну со всем миром
Применение ядерного оружия какой-либо страной будет означать ее конфликт со всем миром. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
«Мир не может стать свидетелем еще одной Хиросимы. Если мир увидит гибель 100 тысяч человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром», — указал политик в интервью Fox News.
Саудовский принц подчеркнул, что если какое-то из государств получит ядерное оружие, «это плохо». По словам бен Салмана, в случае получения Ираном ядерного вооружения Саудовская Аравия пойдет на аналогичный шаг для «уравновешивания сил», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru