«Поразит города»: Комплекс «Сармат» назвали оружием против США

Накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. Это комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, а дальность стрельбы составляет 18 тысяч километров. Калмыков отметил, что «Сармат» является мощнейшим оружием.

«Ракета может поразить любую точку земного шара. А если на «Сармат» еще установить ракетный гиперзвуковой блок «Авангард», то не будет средств, способных перехватить ракету. Но сам по себе «Сармат» очень сложно перехватить даже без «Авангарда». В комплексе есть разделяющаяся боеголовка, каждая по 750 килотонн… Это очень много, может поразить одной боеголовкой сразу несколько американских городов. Это стратегическое вооружение только для США, если понадобиться, то можно достать до Австралии», - сказал Калмыков.

Он отметил, что ракетный комплекс позволяет атаковать сразу с двух направлений – через весь Северный и Южный полюс. По словам Калмыкова, с юга США не защищены, так как вся система противоракетной обороны у страны сосредоточена с севера.