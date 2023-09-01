«Поразит города»: Комплекс «Сармат» назвали оружием против США
Ракетный комплекс позволяет атаковать сразу с двух направлений – через весь Северный и Южный полюс, отметил в эфире НСН полковник запаса Павел Калмыков.
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» может поразить одной боеголовкой сразу несколько американских городов, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. Он отметил, что комплекс был создан исключительно для борьбы с США.
Накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. Это комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, а дальность стрельбы составляет 18 тысяч километров. Калмыков отметил, что «Сармат» является мощнейшим оружием.
«Ракета может поразить любую точку земного шара. А если на «Сармат» еще установить ракетный гиперзвуковой блок «Авангард», то не будет средств, способных перехватить ракету. Но сам по себе «Сармат» очень сложно перехватить даже без «Авангарда». В комплексе есть разделяющаяся боеголовка, каждая по 750 килотонн… Это очень много, может поразить одной боеголовкой сразу несколько американских городов. Это стратегическое вооружение только для США, если понадобиться, то можно достать до Австралии», - сказал Калмыков.
Он отметил, что ракетный комплекс позволяет атаковать сразу с двух направлений – через весь Северный и Южный полюс. По словам Калмыкова, с юга США не защищены, так как вся система противоракетной обороны у страны сосредоточена с севера.
«Сармат – это уникальная система ракетных войск стратегического назначения. Самое главное его преимущество то, что он позволяет атаковать с двух направлений – через весь Северный и Южный полюс. Ни у кого такого больше нет. Преимущество атаки через Южный полюс в том, что с юга США не защищены, у них вся система противоракетной обороны с севера. Еще со времен СССР они планировали отражать удар с севера», - резюмировал собеседник НСН.
О заступлении «Сарматов» на боевое дежурство говорил в июне президент РФ Владимир Путин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что ракетный комплекс начали развертывать в декабре, напоминает «Радиоточка НСН».
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