США: две трети ядерной триады находятся в боевой готовности

«Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте», – следует из сообщения. Подчеркивается, что сегодня Вашингтон имеет около 1,7 тысяч ядерных боеголовок на стратегических носителях.

Ранее стало известно, что американское ядерное оружие может быть размещено в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

