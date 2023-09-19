США: две трети ядерной триады находятся в боевой готовности

Две трети ядерной триады Соединенных Штатов находятся в постоянной боевой готовности к применению, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Стратегическое командование ВС США.

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«Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте», – следует из сообщения. Подчеркивается, что сегодня Вашингтон имеет около 1,7 тысяч ядерных боеголовок на стратегических носителях.

Ранее стало известно, что американское ядерное оружие может быть размещено в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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