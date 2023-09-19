США: две трети ядерной триады находятся в боевой готовности
Две трети ядерной триады Соединенных Штатов находятся в постоянной боевой готовности к применению, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Стратегическое командование ВС США.
«Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте», – следует из сообщения. Подчеркивается, что сегодня Вашингтон имеет около 1,7 тысяч ядерных боеголовок на стратегических носителях.
Ранее стало известно, что американское ядерное оружие может быть размещено в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США: две трети ядерной триады находятся в боевой готовности
- Эрдоган прокомментировал позицию Турции по урегулированию конфликта вокруг Украины
- Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении наркотиков
- Сидаков завоевал «золото» на ЧМ по борьбе в Белграде
- Гладков: в Шебекинском округе сбиты три воздушные цели
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Белый дом заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ
- В США арестовали россиянина по обвинению в обходе санкций
- Экс-морпех США Берлетик: наступление ВСУ не могло завершиться победой
- В ЕС удивились жалобе Украины в ВТО из-за зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru