ВСУ продолжают обстреливать Крым. Россия отвечает

Информацию уточнил политик Олег Царев в своем Telegram-канале 10 июня, в субботу. По его данным, Владимир Сальдо также оказался под ударом.

«Перезвонил к нему. С трудом дозвонился. Под удар он действительно попал. Слава Богу с ним все хорошо... Не ранен», – отметил политик.

Он также высказался о ходе обстрелов со стороны Киева.

«С той стороны фронта бьют по мирным от бессилия», - сообщает Олег Царев.