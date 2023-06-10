ВСУ продолжают обстреливать Крым. Россия отвечает
Украинские войска продолжают попытки нападать на Крым. Россия отвечает.
Украинские силовики обстреляли пункты временного размещения на Арабатской стрелке. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Удары были зафиксированы около 5 часов утра.
«Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что противник с ночи обстреливает населенный пункт Железный порт. По словам Сальдо, ВСУ наносят точечные удары, преследуют первых лиц и терроризируют население Херсонской области.
Информацию уточнил политик Олег Царев в своем Telegram-канале 10 июня, в субботу. По его данным, Владимир Сальдо также оказался под ударом.
«Перезвонил к нему. С трудом дозвонился. Под удар он действительно попал. Слава Богу с ним все хорошо... Не ранен», – отметил политик.
Он также высказался о ходе обстрелов со стороны Киева.
«С той стороны фронта бьют по мирным от бессилия», - сообщает Олег Царев.
Глава республики Крым Сергей Аксенов утром заявил, что над полуостровом сбили баллистические ракеты.
«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет», – написал он.
Аксенов обратился к населению с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», российские войска приступили к штурму южнее Кременной, в районе Артемовска и на линии Авдеевка-Донецк.
На Запорожском направлении военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на соседнем с Ореховским участке у Каменского Васильевского района - нанесен точный удар по складу с боеприпасами.
«Мощные взрывы и зарево долго освещали ночь», – сообщаю журналисты.
К утру на линии Орехов-Работино наступательная активность спала.
Это может быть «связано с подтягиваем противником резервов для дальнейших действий», – предполагают военкоры Telegram-канала WarGonzo.
Они отметили успешные ответные удары расчета ПТУРа 22-ой бригады 58-ой армии, назвав их «мастерской работой». Российским военным удалось уничтожить несколько единиц бронетехники противники, сообщили журналисты.
Ранее артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали три попытки проведения ротации ВСУ на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru