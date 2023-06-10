Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп ВСУ
Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Противник попытался перейти к активным действиям в районах Торского и Серебрянского Лесничества. Однако российские силы помешали ВСУ, нанеся удары артиллерией и армейской авиацией.
«Сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады», — цитирует Савчука РИА Новости.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ вновь попытались перейти в наступление в Запорожской области, армия России отражает атаку противника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В аэропорту Токио столкнулись два самолета
- Эксперт рассказал, что делать в случае падения беспилотника
- МЧС доставит спецтехнику в Херсонскую область
- Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп ВСУ
- Польский генерал назвал крупные бои ВСУ и ВС России большим риском для Украины
- В Колумбии обнаружили живыми детей, пропавших после авиакатастрофы 1 мая
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях
- В Минтрансе заявили, что не планируют менять обозначения беспилотных авто
- В Польше создали пророссийское политическое движение
- Антонов заявил о нежелании США искать пути к урегулированию украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru