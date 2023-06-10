Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп ВСУ

Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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Противник попытался перейти к активным действиям в районах Торского и Серебрянского Лесничества. Однако российские силы помешали ВСУ, нанеся удары артиллерией и армейской авиацией.

«Сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады», — цитирует Савчука РИА Новости.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ вновь попытались перейти в наступление в Запорожской области, армия России отражает атаку противника.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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