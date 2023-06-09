«Разные сценарии»: Константинов предрек раздел Украины
Украина в ее нынешнем виде исчезнет с карты мира, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Дело идет к разделу Украины, это понимают уже все, в том числе в самом Киеве», - заявил политик в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
По его словам, есть разные сценарии раздела страны. Одесса и все Причерноморье должны войти в состав России, убежден Константинов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Москву устроит сценарий завершения спецоперации, при котором в состав РФ войдут центральные области Украины. Он указал на важность гарантий невозобновления конфликта в долгосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru