«Разные сценарии»: Константинов предрек раздел Украины

«Дело идет к разделу Украины, это понимают уже все, в том числе в самом Киеве», - заявил политик в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, есть разные сценарии раздела страны. Одесса и все Причерноморье должны войти в состав России, убежден Константинов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Москву устроит сценарий завершения спецоперации, при котором в состав РФ войдут центральные области Украины. Он указал на важность гарантий невозобновления конфликта в долгосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».

