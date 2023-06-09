ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей в Херсонской области
Украинские войска ведут огонь по лодкам спасателей в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального правительства Алексей Андреенко.
По его словам, украинские военные стреляют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш.
«Лишь чудом обошлось без погибших», - написал он.
Алексеенко заявил об участившихся обстрелах Голой Пристани, Алешек и Новой Каховки. Даже в таких условиях некоторые местные жители отказываются эвакуироваться, посетовал глава регионального правительства.
Десятки населенных пунктов оказались под водой после разрушения Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня. В Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru