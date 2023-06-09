ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей в Херсонской области

По его словам, украинские военные стреляют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш.

«Лишь чудом обошлось без погибших», - написал он.

Алексеенко заявил об участившихся обстрелах Голой Пристани, Алешек и Новой Каховки. Даже в таких условиях некоторые местные жители отказываются эвакуироваться, посетовал глава регионального правительства.

Десятки населенных пунктов оказались под водой после разрушения Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня. В Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

