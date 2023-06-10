Польский генерал назвал крупные бои ВСУ и ВС России большим риском для Украины

Крупные столкновения с армией России представляют угрозу для украинских войск, считает польский генерал Станислав Козей. Об этом эксперт заявил в интервью Fakt.

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По словам генерала, российские военные «давно ждали» контрнаступления противника.

«Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — подчеркнул Козей.

Генерал считает, что ВСУ могут сосредоточить силы в Донбассе и Запорожье. Кроме того, Козей усомнился в том, что какая-либо крупномасштабная операция украинских сил пройдет до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале наступления ВСУ, российский лидер указал, что противник не смог достичь поставленных целей ни на одном участке фронта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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