Польский генерал назвал крупные бои ВСУ и ВС России большим риском для Украины
Крупные столкновения с армией России представляют угрозу для украинских войск, считает польский генерал Станислав Козей. Об этом эксперт заявил в интервью Fakt.
По словам генерала, российские военные «давно ждали» контрнаступления противника.
«Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — подчеркнул Козей.
Генерал считает, что ВСУ могут сосредоточить силы в Донбассе и Запорожье. Кроме того, Козей усомнился в том, что какая-либо крупномасштабная операция украинских сил пройдет до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале наступления ВСУ, российский лидер указал, что противник не смог достичь поставленных целей ни на одном участке фронта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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