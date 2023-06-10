Рогов: Российские силы отражают новую попытку наступления ВСУ в Запорожье
Армия России отражает новую попытку наступления украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, ВСУ начали «очередное ночное наступление».
«Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Глава пророссийского движения отметил, что перед активными действиями ВСУ в течение нескольких часов вели мощный обстрел из тяжелого вооружения на Ореховском и Пологовском участках. Как указал Рогов, основные бои, вероятно, будут проходить в районе Работино в Ореховском районе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале наступления ВСУ, при этом российский лидер подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленных целей ни на одном участке фронта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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