Рогов: Российские силы отражают новую попытку наступления ВСУ в Запорожье

По словам эксперта, ВСУ начали «очередное ночное наступление».

«Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Глава пророссийского движения отметил, что перед активными действиями ВСУ в течение нескольких часов вели мощный обстрел из тяжелого вооружения на Ореховском и Пологовском участках. Как указал Рогов, основные бои, вероятно, будут проходить в районе Работино в Ореховском районе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале наступления ВСУ, при этом российский лидер подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленных целей ни на одном участке фронта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

