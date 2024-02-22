«Техника отличная!»: Путин полетал на ракетоносце Ту-160М на фоне поставок Киеву F-16

Путин подчеркнул, что стратегический ракетоносец можно принимать в состав Вооруженных сил России.

ПОЛЕТ И «ВОЕННАЯ ТАЙНА»

Ту-160М с Путиным на борту стартовал с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова. Накануне, 21 февраля, президент совершил визит на это предприятие. В течение 10 минут Путин сидел за штурвалом самолета, а затем предложил присвоить ему имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Бомбардировщик приземлился также на полосу Казанского авиационного завода. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

Перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что полет займет около 40 минут. Официальный представитель Кремля также заявил, что план полета – это «военная тайна» и не стал раскрывать детали маршрута. Он уточнил, что глава государства принял решение подняться в небо на Ту-160М 21 февраля.

Так, это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 «Павел Таран» – он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет. Тогда полет продолжался пять часов.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла – основная машина Дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению Владимира Путина.