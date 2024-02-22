«Техника отличная!»: Путин полетал на ракетоносце Ту-160М на фоне поставок Киеву F-16
Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М и заявил, что его можно принимать в состав ВС РФ. Тем временем Дания объявила о передаче истребителей F-16 Киеву этим летом.
Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце – бомбардировщике Ту-160М. После приземления глава государства сообщил, что у него остались хорошие впечатления от самолета, а также назвал технику отличной.
«Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения. Управляется лучше – видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что стратегический ракетоносец можно принимать в состав Вооруженных сил России.
ПОЛЕТ И «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
Ту-160М с Путиным на борту стартовал с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова. Накануне, 21 февраля, президент совершил визит на это предприятие. В течение 10 минут Путин сидел за штурвалом самолета, а затем предложил присвоить ему имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
Бомбардировщик приземлился также на полосу Казанского авиационного завода. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
Перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что полет займет около 40 минут. Официальный представитель Кремля также заявил, что план полета – это «военная тайна» и не стал раскрывать детали маршрута. Он уточнил, что глава государства принял решение подняться в небо на Ту-160М 21 февраля.
Так, это уже не первый полет президента на самолете этого семейства. В 2005 году Путин летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 «Павел Таран» – он вылетел в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, в ходе которых прошли запуски крылатых ракет. Тогда полет продолжался пять часов.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла – основная машина Дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению Владимира Путина.
Так, специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера и сформировали новую кооперацию.
УКРАИНА ЖДЕТ ПОСТАВОК F-16 ЛЕТОМ
Между тем ряд западных стран не оставляют попыток переломить ситуацию в украинском конфликте в пользу Киева. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 22 февраля сообщил, что государство рассчитывает поставить первые истребители F-16 на Украину уже этим летом.
При этом министр признал, что назвать точный график передачи истребителей трудно. Поульсен заявил, что страны Запада оказались в новой ситуации, когда якобы «Россия угрожает не только Украине, но и безопасности Европы».
Передать Киеву F-16 ранее обещали также Нидерланды и Бельгия. В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял 18 февраля, что первые истребители поступят на Украину в июне.
«Я думаю, что в июне мы увидим их на Украине», – заявил министр журналу Foreign Policy, сославшись на график, который был подтвержден другим европейским чиновником.
По данным журнала, украинские власти ожидают, что 12 пилотов закончат подготовку к полетам на F-16 к концу финансового года в США, то есть в сентябре.
В августе прошлого года датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщала, что Дания намерена передать Украине 19 самолетов F-16. При этом глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер сообщала, что поставит Украине «несколько» F-16, но начиная с 2025 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу RTP заявлял, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве. Газета New York Times сообщала, что Киев пытается получить как можно больше F-16 до выборов в США и Западной Европе, поскольку «часики тикают», а выборы могут привести к смене правительств, пообещавших поставить самолеты, передает «Радиоточка НСН».
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