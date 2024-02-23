По данным газеты, современное вооружение, созданное на Западе с соблюдением экологических стандартов, оказалось непригодным в конфликте на Украине. Как сообщил изданию французский военный, оболочки некоторых электрических проводов были сделаны из кукурузного волокна.

«Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их», — отметил собеседник газеты.

Ранее СМИ сообщили о нашествии мышей, крыс и змей в окопах украинских военных. В борьбе с тысячами грызунов не справляются коты, мышеловки или какие-либо яды, отмечает РЕН ТВ.

