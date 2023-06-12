В логике Курской битвы. Российская армия изматывает ВСУ в контрнаступлении Киева
Российская армия готовится к наступлению, пытаясь измотать людские резервы ВСУ, сжигая технику противника в контрнаступлении Киева.
Украинская армия сконцентрировала силы в районах Угледара и Авдеевки. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в беседе с ТАСС.
Российская армия пытается ликвидировать прорыв на Времевском выступе южнодонецкого направления, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным журналистов, цель Вооруженных сил Украины – добраться до важного узла коммуникаций ВС РФ. За первые дни контрнаступления ВСУ смогли пройти очаговую линию обороны на Времевском выступе – за ними теперь четыре населенных пункта.
«Противник стремится занять высоты для улучшения тактического положения и создания условий для продвижения вперед», – пишут журналисты.
Результаты контратак Армии России пока неизвестны.Чтобы стабилизировать линию фронта, российская сторона продолжает перебрасывать резервы.
Погода в воскресенье мешала действиям военных: сильный ливень и туман в районе реки Малый Яр, которая пронизывает полосу наступления ВСУ, не давали работать российской авиации, наземная техника увязала в грязи из-за подтопления.
«ВС РФ применяли по врагу мощнейшие РСЗО "Смерч" и "Ураган", компенсируя паузу в работе авиации», – передают военкоры.
В ночь и утром понедельника, как только восстановилась погода, армейская авиация начала активные действия.
Накануне политолог Сергей Марков заявил, что российская армия действует в логике Курской битвы, изматывая врага.
«Армии России выгодно измотать ВСУ в тяжелых боях, уничтожить резервы ВСУ, сжечь военную технику ВСУ, а потом перейти в наступление. Такова логика разгрома врага по модели Курской битвы. Пока все идет, как ожидалось», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала «Марочко Live», за прошедший день на территории Луганской Народной Республики чрезвычайных ситуаций и других происшествий не произошло. В ЛНР зафиксировано 11 пожаров, без гибели и пострадавших.
Продолжаются аварийные работы на коммунальных сетях – временно снижена на 40% подача воды потребителям городов Алчевск и Перевальск (7800 абонентов). Произошли аварийные отключения электричества жителям городов Свердловск и Червонопартизанск, Кировского городского округа, сел Криничное и Заречное, а также сел Капитаново, Муратово, Михайлюки и Пахры.
Ранее стало известно, что Украина потеряла большую часть парка БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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