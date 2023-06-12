В логике Курской битвы. Российская армия изматывает ВСУ в контрнаступлении Киева

Российская армия пытается ликвидировать прорыв на Времевском выступе южнодонецкого направления, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным журналистов, цель Вооруженных сил Украины – добраться до важного узла коммуникаций ВС РФ. За первые дни контрнаступления ВСУ смогли пройти очаговую линию обороны на Времевском выступе – за ними теперь четыре населенных пункта.

«Противник стремится занять высоты для улучшения тактического положения и создания условий для продвижения вперед», – пишут журналисты.