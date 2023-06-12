Украина потеряла большую часть парка БМП Bradley

Боевые машины были уничтожены российской армией под Ореховом. Из девяти БМП шесть были полностью вышли из строя, еще две машины повреждены.

При этом один из солдат Украины признал, что никаких крупных результатов достигнута не было.

Как стало известно ранее, БМП-3 может уничтожить Bradley с нескольких километров.

