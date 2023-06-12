Украина потеряла большую часть парка БМП Bradley
12 июня 202302:20
Вооруженные силы Украины в ходе наступления в Запорожской области потеряли большую часть БМП Bradley американского производства, сообщает France-Presse.
Боевые машины были уничтожены российской армией под Ореховом. Из девяти БМП шесть были полностью вышли из строя, еще две машины повреждены.
При этом один из солдат Украины признал, что никаких крупных результатов достигнута не было.
Как стало известно ранее, БМП-3 может уничтожить Bradley с нескольких километров.
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- Украина потеряла большую часть парка БМП Bradley
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru