Песков: Европе придется ответить за накачку Украины оружием

«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что у Европы не получится избежать негативных последствий. Он обратил внимание, что Германия на прошлой неделе официально вошла в рецессию.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал пересмотреть поддержку ВСУ в случае провала контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

