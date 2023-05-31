Песков: Европе придется ответить за накачку Украины оружием

Рано или поздно Европе придется ответить за поставки оружия Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

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«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что у Европы не получится избежать негативных последствий. Он обратил внимание, что Германия на прошлой неделе официально вошла в рецессию.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал пересмотреть поддержку ВСУ в случае провала контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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