Песков: Европе придется ответить за накачку Украины оружием
Рано или поздно Европе придется ответить за поставки оружия Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом», - сказал официальный представитель Кремля.
Песков выразил уверенность, что у Европы не получится избежать негативных последствий. Он обратил внимание, что Германия на прошлой неделе официально вошла в рецессию.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал пересмотреть поддержку ВСУ в случае провала контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».
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