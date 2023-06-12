Володин поздравил солдат и офицеров в зоне СВО с Днем России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днем России.

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Политик отметил, что страна — Родина «трудолюбивых, талантливых, сильных духом», гордящихся историей и культурой людей, которые любят свое отечество и делают все для развития России, пишет RT.

Отдельно Володин обратился к военнослужащим, которые защищают безопасность РФ и россиян.

«Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО. Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу!» — написал политик.

День России отмечается ежегодно 12 июня. Ранее космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили сограждан с праздником с борта Международной космической станции, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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