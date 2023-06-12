На Западе назвали «самоубийством» украинской армии
Военные наблюдатели в США и Европе сочли действия армии Украины за последние два дня «самоубийственными», сообщает Asia Times.
Они считают, что украинские военные нарушают основные правила военной тактики. Как заявил высокопоставленный европейский офицер, командование бывшей советской республики, располагая небольшим количеством танков, не ведет наступление в одном направлении, а пытается наступать сразу на пяти разных направлениях.
Советники попытались убедить Киев в необходимости прекратить подобную тактику разрозненных атак, однако их слова не были услышаны.
Ранее стало известно, что Украина потеряла большую часть парка БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru