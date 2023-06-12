Они считают, что украинские военные нарушают основные правила военной тактики. Как заявил высокопоставленный европейский офицер, командование бывшей советской республики, располагая небольшим количеством танков, не ведет наступление в одном направлении, а пытается наступать сразу на пяти разных направлениях.

Советники попытались убедить Киев в необходимости прекратить подобную тактику разрозненных атак, однако их слова не были услышаны.

Ранее стало известно, что Украина потеряла большую часть парка БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

