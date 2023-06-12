Военные РФ отразили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Российские военные предотвратили попытку украинской армии провести разведку боем на лисичанском направлении, сообщает РИА Новости.

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Также была отражена атаку Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении.

Ранее премьер Словакии рассказал об опустошении складов оружия в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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