Военные РФ отразили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении
12 июня 202306:39
Российские военные предотвратили попытку украинской армии провести разведку боем на лисичанском направлении, сообщает РИА Новости.
Также была отражена атаку Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении.
Ранее премьер Словакии рассказал об опустошении складов оружия в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru