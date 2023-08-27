«Увидеть муху, если пролетит». Военные предложили способы борьбы с беспилотниками

Инцидент произошел на улице Карла Маркса. На некоторых этажах здания выбиты стекла. От взрывной волны получили повреждения несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ. В результате атаки никто не пострадал.

Ночью в воскресенье в Трубчевском районе Брянской области также сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

По его словам, Украина пыталась совершить атаку беспилотником самолетного типа. Аппарат ликвидирован средствами противовоздушной обороны. В результате пострадавших и разрушений нет.