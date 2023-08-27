«Увидеть муху, если пролетит». Военные предложили способы борьбы с беспилотниками
Российские регионы на границе с Украиной страдают от ежедневных атак беспилотников и обстрелов. Создание сплошного радиолокационного поля и удары по центрам запуска и производства БПЛА на Украине решат проблему приграничья в РФ.
Минувшей ночью в Курске беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом, сообщил в Telegram глава Курской области Роман Старовойт.
Инцидент произошел на улице Карла Маркса. На некоторых этажах здания выбиты стекла. От взрывной волны получили повреждения несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ. В результате атаки никто не пострадал.
Ночью в воскресенье в Трубчевском районе Брянской области также сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, Украина пыталась совершить атаку беспилотником самолетного типа. Аппарат ликвидирован средствами противовоздушной обороны. В результате пострадавших и разрушений нет.
Накануне, в субботу на подлете к Белгороду средства ПВО сбили беспилотник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Еще один украинский БПЛА сбит в Шебекинском городском округе.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа в районе села Купино... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем Telegram-канале в субботу, 26 августа.
Как объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, Россия может обезопасить себя от украинских атак лишь на 85%.
«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - пояснил эксперт.
Для предотвращения атак беспилотников России надо, в частности, создать на границах «сплошное радиолокационное поле», заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН.
«Надо укреплять нашу систему ПВО, совершенствовать радиотехническую разведку, успешно отражать эти удары, своевременно выявлять и наносить удары по точкам запуска. Также надо уничтожать инфраструктуру, на которой производятся беспилотники, эти места всем давно известны. На границе со всеми недружественными странами нужно сплошное радиолокационное поле, чтобы увидеть муху, если она пролетит. При этом держать круглосуточно истребители в воздухе мы не можем. Для этого очень много делается: в области истребительной авиации, радио-электронной борьбы, в области усиления дежурного радиолокационного поля на границах РФ, ну и люди обучаются», - заключил собеседник НСН.
Ранее The New York Times писала, что Украина совершает атаки беспилотников на Россию, чтобы поднять дух среди украинских армии и населения.
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