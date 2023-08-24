Минобороны РФ: пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотниками
24 августа 202306:50
Минувшей ночью пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.
Два беспилотника уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области. Еще один аппарат уничтожен ПВО над территорией Калужской области.
Ранее на Украине назвали цель атак беспилотников на башни «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Al Jazeera: Телефон Пригожина нашли на месте крушения его бизнес-джета
- Маск назвал крушение самолета Пригожина «психологической операцией»
- Минобороны РФ: пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотниками
- Трамп рассказал, почему Байден не остановит конфликт на Украине
- Путин наградил экипаж танка «Алёша»
- СМИ: Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС
- Фрагмент лайнера Пригожина нашли в двух километрах от места падения
- Маск хочет подать в суд на фонд Сороса
- Росавиация обнародовала список пассажиров рухнувшего под Тверью самолета
- Губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с падением самолета
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru