Минобороны РФ: пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотниками

Росавиация опубликовала фамилии пассажиров и членов экипажа упавшего в Тверской области самолета Фрагмент разбившегося в Тверской области лайнера найден в 2 км от места крушения СМИ назвали страны, которые присоединятся к блоку БРИКС В КНДР заявили о неудаче второй попытки запуска спутника В Великобритании на аукцион выставлено редкое издание «Гарри Поттера»