Минобороны РФ: пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотниками

Минувшей ночью пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

В Брянской области сбили два украинских беспилотника

Два беспилотника уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области. Еще один аппарат уничтожен ПВО над территорией Калужской области.

Ранее на Украине назвали цель атак беспилотников на башни «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотники

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