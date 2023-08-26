NYT: Киев устраивает атаки дронов на Россию для поднятия духа ВСУ и украинцев

Украина совершает атаки беспилотников на Россию, чтобы поднять дух среди украинских армии и населения. Об этом пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что Киев, атакуя российскую территорию дронами, стремится продемонстрировать свою возможность нанести ответный удар, в то время как контрнаступление ВСУ идет медленно.

По мнению американских чиновников, Украина продолжит атаковать РФ беспилотными летательными аппаратами.

Ранее спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что целью атак дронов на башни «Москва-Сити» было оказание психологического давления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что специальная военная операция будет продолжаться, это необходимо для исключения в будущем террористических угроз — в том числе атак беспилотников — со стороны Киева.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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