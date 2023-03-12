Удар «Кинжалом». На Западе опасаются российского супероружия

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» представляют угрозу для западных стран.

США и их союзники испугались из-за применения Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине. Об этом говорится в публикации Робина Диксона и Дэвида Стёрна в газете The Washington Post.

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Обозреватели отметили тревогу США из-за арсенала ВС РФ. По мнению обозревателей, реакция Запада на российское оружие вызвана тем, что у них нет подобных аналогов.

Россия нарастила выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова. По его словам, первоначально не требовалось такого количество ракетных комплексов, однако сейчас производство увеличивается. Отмечается, что сегодня госкорпорация производит огромные объемы продукции для Министерства обороны. Как подчеркнул Чемезов, в некоторых случаях они выросли в 50 раз.

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Большой рост в первую очередь касается отрасли боеприпасов.

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» являются неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге.

По его словам, во время специальной военной операции на Украине впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие. Герасимов подчеркнул, что авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал большую эффективность.

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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН назвал ее уникальным оружием.

«Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отметил эксперт.

Ранее Евродепутаты заявили, что странам Европы надо дать России реалистичный ответ на гиперзвуковые угрозы, которые представляют собой ракеты «Кинжал» и «Циркон», передает НСН.



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