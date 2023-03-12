Удар «Кинжалом». На Западе опасаются российского супероружия

Обозреватели отметили тревогу США из-за арсенала ВС РФ. По мнению обозревателей, реакция Запада на российское оружие вызвана тем, что у них нет подобных аналогов.



Россия нарастила выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова. По его словам, первоначально не требовалось такого количество ракетных комплексов, однако сейчас производство увеличивается. Отмечается, что сегодня госкорпорация производит огромные объемы продукции для Министерства обороны. Как подчеркнул Чемезов, в некоторых случаях они выросли в 50 раз.