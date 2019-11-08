Пентагон признался в отставании от России по гиперзвуковому оружию
Военные эксперты в эфире НСН обсудили особенности российского гиперзвукового оружия.
Развитие Россией технологий создания гиперзвукового оружия привела к «асимметрии в боевых возможностях», которую США предстоит устранить. Об этом в интервью Newsweek заявил официальный представитель Пентагона Роберт Карвер. Подполковник подчеркнул, что развертывание гиперзвукового оружия на данный момент является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом для Вашингтона.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Voice of America заявил о том, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных в США технологиях.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев в эфире НСН заявил, что такие обвинения могут вызвать разве что усмешку.
«То, что мы крадем технологии, это просто смешно, потому что и по “Буревестнику”, и по “Кинжалу”, по всем этим технологиям, которые сейчас созданы, проработки шли 20-30 лет назад. У нас же оружие не появляется за один год. Идет разработка, потом идет реализация, и когда появляются самые современные технологии, тогда это сделать гораздо проще, чем это было 20-30 лет назад», - сказал он.
Говоря о гиперзвуковой ракете «Кинжал», член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН назвал ее уникальным оружием.
«Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отметил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к тому моменту, когда у ведущих армий появится гиперзвуковое оружие, у России тоже появится что-то новое.
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