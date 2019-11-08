Пентагон признался в отставании от России по гиперзвуковому оружию

Развитие Россией технологий создания гиперзвукового оружия привела к «асимметрии в боевых возможностях», которую США предстоит устранить. Об этом в интервью Newsweek заявил официальный представитель Пентагона Роберт Карвер. Подполковник подчеркнул, что развертывание гиперзвукового оружия на данный момент является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом для Вашингтона.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Voice of America заявил о том, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных в США технологиях.

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев в эфире НСН заявил, что такие обвинения могут вызвать разве что усмешку.