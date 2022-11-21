США ускорят разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России
США планируют активизировать разработку и испытания гиперзвуковых вооружений из-за отставания в этой сфере от РФ и Китая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу управления программ стратегических систем американских Военно-морских сил вице-адмирала Джонни Вулфа.
«До недавнего времени для нас не было реальной движущей силы внедрить эту технологию в систему вооружений. Не было необходимости. Сейчас есть, поэтому мы ощущаем срочную необходимость этого добиться», — заявил Вулф.
Вице-адмирал признал, что у России и Китая есть вооружения, которыми не располагает военный сектор Соединенных Штатов. По словам Вулфа, Пентагон стремится к увеличению темпов испытаний для внедрения гиперзвука, пишет RT.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия располагает «огромной армией и впечатляющими вооружениями», напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Синоптики предупредили москвичей о дожде, ветре и гололедице во вторник
- Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
- США ускорят разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России
- Турция ускорила операцию на севере Сирии из-за утечки данных в США
- В Польше объяснили отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ
- В Госдуме назвали вопросом времени освобождение Херсона от ВСУ
- Отечественная «дочка» владельца ресторанов KFC сменила название
- Володин предложил увеличить зарплату высокопоставленным депутатам
- В Совфеде заявили, что у Украины нет сил и ресурсов для наступления на Крым
- «Газпром» обеспечит потребителей «умными» счетчиками с защитой от утечек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru