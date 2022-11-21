США ускорят разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России

США планируют активизировать разработку и испытания гиперзвуковых вооружений из-за отставания в этой сфере от РФ и Китая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу управления программ стратегических систем американских Военно-морских сил вице-адмирала Джонни Вулфа.

СМИ: США отстают от России в создании гиперзвукового оружия

«До недавнего времени для нас не было реальной движущей силы внедрить эту технологию в систему вооружений. Не было необходимости. Сейчас есть, поэтому мы ощущаем срочную необходимость этого добиться», — заявил Вулф.

Вице-адмирал признал, что у России и Китая есть вооружения, которыми не располагает военный сектор Соединенных Штатов. По словам Вулфа, Пентагон стремится к увеличению темпов испытаний для внедрения гиперзвука, пишет RT.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия располагает «огромной армией и впечатляющими вооружениями», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГиперзвуковое ОружиеСШАПентагон
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