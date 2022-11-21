США ускорят разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России

«До недавнего времени для нас не было реальной движущей силы внедрить эту технологию в систему вооружений. Не было необходимости. Сейчас есть, поэтому мы ощущаем срочную необходимость этого добиться», — заявил Вулф.

Вице-адмирал признал, что у России и Китая есть вооружения, которыми не располагает военный сектор Соединенных Штатов. По словам Вулфа, Пентагон стремится к увеличению темпов испытаний для внедрения гиперзвука, пишет RT.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия располагает «огромной армией и впечатляющими вооружениями», напоминает «Свободная пресса».

