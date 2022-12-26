Кадыров заявил, что военные России «перещелкают» поставленные Киеву ЗРК Patriot
Российские военные «перещелкают» системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Россия также «перещелкает» любого, кто «посмеет направить оружие против нас».
«Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — сказал глава Чечни.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что американские комплексы Patriot являются законной целью для российских военных, если задействованы силами Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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