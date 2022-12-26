Кадыров заявил, что военные России «перещелкают» поставленные Киеву ЗРК Patriot

Он отметил, что Россия также «перещелкает» любого, кто «посмеет направить оружие против нас».

«Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — сказал глава Чечни.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что американские комплексы Patriot являются законной целью для российских военных, если задействованы силами Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

