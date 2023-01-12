В США пожаловались на «наводящие ужас» российские гиперзвуковые ракеты
Россия разработала и поставила на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, наводящих «ужас» на США. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.
Как отмечается в материале, гиперзвуковые ракеты РФ могут развивать скорость до 10 махов, «но, что более важно, они очень маневренные», пишет Ura.ru. Лидером «рейтинга ужаса» назвали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут обходить все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Кроме того, в США испугались ракет «Циркон», ставших первым в мире оружием, способным достичь гиперзвуковой скорости за счет своей двигательной установки. Также в материале отмечается, что Россия обладает гиперзвуковым управляемым блоком «Авангард», пишет РИА ФАН. Носителем боевого блока может выступать ракета РС-28 «Сармат» (дальность действия — 18 тысяч километров).
Popular Mechanics признает и «невероятную эффективность» крылатых ракет «Калибр». Издание резюмирует, что РФ достигла вершины технологической революции, при этом США далеки от успехов российской стороны.
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