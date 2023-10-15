Триггер Авдеевка. Направление может стать основным на фронте
Российские войска с прошлой недели атакуют украинскую Авдеевку. Ее взятие позволит резко снизить обстрелы Донецка.
Россия начала наступление на позиции противника в Авдеевке и может окружить украинских солдат, сообщает Economist. По данным издания, это одно из крупнейших наступлений российской армии с весны 2022 года. Его цель — взять в «котел» украинцев.
Журналистка и обозреватель британского Spectator Светлана Моренец в субботу, 14 августа, заявила о наступлении российских войск, в том числе на Авдеевку.
«Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке», — отмечается в материале.
По мнению автора, российские военные намерены «сковать» ВСУ и не допустить перемещения резервов украинской армии. Как отметила Моренец, солдаты ВСУ опасаются возможного прорыва ВС России и описывают ситуацию как «ад».
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Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев довольно сдержанно оценил неделю атак российских войск на Авдеевку. По его мнению, наши «части «вросли» в траншеи, в окопную войну,..и это лишний раз подтверждает необходимость формирования специальных штурмовых частей, «заточенных» на наступательной тактике».
«Очевидно, что такие локальные наступательные операции являются «пробой сил» наших группировок перед серьёзным наступлением. Но переходить в него можно лишь тогда, когда армия полностью будет готова к таким задачам. Пока опыт штурма Авдеевки не позволяет считать нас готовыми к такой работе», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.
Попытки захватить Авдеевку «в клещи» предпринимались российскими силами еще в марте. Тогда добиться «котла» не удалось. Об этом на уходящей неделе напомнил заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Сейчас всё наше внимание сфокусировано на Авдеевском и Запорожском направлениях, где ситуация наиболее острая. Наши братья на Купянского участке тоже геройствуют, но та же Авдеевка так нам уже намозолила, что не передать. До начала СВО это ведь мы там воевали. Несколько лет мы держали под Авдеевкой позиции и не чаяли, что когда-то сможем выбить противника из этого города. Потом нас перебросили под Мариуполь, но Авдеевка осталась для нас, как сейчас любят говорить, триггером, не дающим покоя», – написал он в своем Telegram-канале.
Российский политолог Сергей Марков, оценивая значение взятия Авдеевки российскими войсками, сравнил эту операцию с боями за Артемовск.
«Сражение за Адеевку в ближайшие месяцы станет основным сражением всего фронта, - каким было сражение за Бахмут – Артёмовск. Авдеевка имеет большое стратегическое значение, потому что 1. Здесь ВСУ ближе всего к центру Донецка и обстреливают оттуда весь город. 2. Именно отсюда может быть внезапный удар по Донецку. 3. Там огромная группировка ВСУ более 10 тысяч. 4. Там огромные укрепления, которые ВСУ строили несколько лет и закачали сотни тысяч тонн бетона», - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на утро 15 октября российские войска незначительно продв
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