Триггер Авдеевка. Направление может стать основным на фронте

Журналистка и обозреватель британского Spectator Светлана Моренец в субботу, 14 августа, заявила о наступлении российских войск, в том числе на Авдеевку.



«Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке», — отмечается в материале.

По мнению автора, российские военные намерены «сковать» ВСУ и не допустить перемещения резервов украинской армии. Как отметила Моренец, солдаты ВСУ опасаются возможного прорыва ВС России и описывают ситуацию как «ад».



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Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев довольно сдержанно оценил неделю атак российских войск на Авдеевку. По его мнению, наши «части «вросли» в траншеи, в окопную войну,..и это лишний раз подтверждает необходимость формирования специальных штурмовых частей, «заточенных» на наступательной тактике».

«Очевидно, что такие локальные наступательные операции являются «пробой сил» наших группировок перед серьёзным наступлением. Но переходить в него можно лишь тогда, когда армия полностью будет готова к таким задачам. Пока опыт штурма Авдеевки не позволяет считать нас готовыми к такой работе», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.