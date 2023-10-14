Spectator: Армия России начала наступление по всей линии фронта

«Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке», — отмечается в материале.

По мнению автора, российские военные намерены «сковать» ВСУ и не допустить перемещения резервов украинской армии. Как отметила Моренец, солдаты ВСУ опасаются возможного прорыва ВС России и описывают ситуацию как «ад». Кроме того, от украинской стороны поступали сообщения о том, что она оказалась в меньшинстве и потеряла несколько позиций.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось, при этом российские войска перешли к активным боевым действиям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

