Spectator: Армия России начала наступление по всей линии фронта

Российская армия начала масштабное наступление, которое стало неожиданностью для украинских войск. Об этом пишет журналистка и обозреватель британского Spectator Светлана Моренец.

Небензя заявил об окончании контрнаступления ВСУ

«Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке», — отмечается в материале.

По мнению автора, российские военные намерены «сковать» ВСУ и не допустить перемещения резервов украинской армии. Как отметила Моренец, солдаты ВСУ опасаются возможного прорыва ВС России и описывают ситуацию как «ад». Кроме того, от украинской стороны поступали сообщения о том, что она оказалась в меньшинстве и потеряла несколько позиций.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось, при этом российские войска перешли к активным боевым действиям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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