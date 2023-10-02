Группировка «Юг» уничтожила ангар с военной техникой ВСУ
Группировка войск «Юг» уничтожила ангар с украинской военной техникой на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили, передает ТАСС.
«Оперативно-тактической авиацией ... уничтожен ангар с военной техникой, армейской авиацией нанесено поражение пункту временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке», — указал Минесашвили.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили три склада боеприпасов ВСУ в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске. Также группировка «Юг» ударила по подразделению украинской 24-й механизированной бригады близ Дзержинска.
Минесашвили также сообщил, что российские бойцы отразили восемь атак ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях, противние потерял более 300 солдат, пишет «Свободная пресса».
Ранее ВС России уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Снегиревки Николаевской области, напоминает RT.
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